Murió Ernestina Pais tras ser embestida por el Tren de la Costa

La conductora y periodista Ernestina Pais murió este viernes a los 54 años luego de que el automóvil que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de la localidad de Martínez, partido de San Isidro.

El siniestro ocurrió en el cruce de las calles Sáenz Peña y El Cano. De acuerdo con la información preliminar aportada por fuentes policiales, el Honda Civic que manejaba la periodista habría cruzado las vías con la barrera baja y fue impactado sobre el lateral del conductor.

Cuando llegaron los equipos de emergencia, constataron que Pais había fallecido en el lugar. La conductora era la única ocupante del vehículo.

Personal policial, bomberos y peritos trabajaron en la escena para determinar cómo ocurrió el accidente. La investigación quedó a cargo de la fiscalía correspondiente de Martínez.

Una trayectoria marcada por la televisión y la radio

Ernestina Pais desarrolló una carrera de más de tres décadas en los medios de comunicación argentinos. Comenzó como movilera en el programa La Biblia y el calefón y alcanzó gran popularidad junto a Jorge Guinzburg en Mañanas Informales.

También hizo historia al convertirse en la primera mujer en conducir Caiga Quien Caiga (CQC), uno de los ciclos periodísticos más emblemáticos de la televisión argentina.

Además de su paso por la TV, trabajó en distintas emisoras de radio, donde fue reconocida con un Premio Martín Fierro por su labor como conductora. En los últimos años también incursionó en el teatro, integrando el elenco de la obra El divorcio del año.