Interna en el PJ: crecen las diferencias entre los principales sectores de cara a 2027

Las diferencias dentro del peronismo volvieron a quedar expuestas en la antesala del proceso electoral de 2027. En las últimas semanas, los distintos sectores del Partido Justicialista comenzaron a posicionarse y aumentó la tensión en torno a la definición del liderazgo opositor.

El enfrentamiento entre el sector que responde al gobernador bonaerense Axel Kicillof y el kirchnerismo que lidera Máximo Kirchner se profundizó luego de una serie de críticas públicas del legislador hacia el mandatario provincial.

En ese contexto, el Movimiento Evita salió en defensa de Kicillof y cuestionó el estilo de conducción de Máximo Kirchner. Desde la organización sostuvieron que el diputado nacional dificulta la construcción de un espacio más amplio dentro del peronismo.

"Sentimos que tiene métodos expulsivos", afirmó un referente del movimiento, quien además consideró que el legislador aprovechó el escenario político para profundizar la disputa interna mientras Kicillof se concentra en la gestión provincial y en la construcción de una alternativa al gobierno de Javier Milei.

Desde el Movimiento Evita también ratificaron su respaldo al gobernador bonaerense como el dirigente mejor posicionado para competir por la Presidencia en 2027.

El secretario general del Evita en la provincia de Buenos Aires, Eduardo "Cholo" Ancona, sostuvo que la unidad del peronismo debe construirse mediante elecciones primarias y afirmó que, si Máximo Kirchner pretende ser candidato, deberá competir en unas PASO.

En la misma línea, Jonathan Thea, referente del espacio en la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que Kicillof representa "la mejor alternativa de futuro" y cuestionó a quienes impulsan enfrentamientos internos en lugar de concentrar las críticas contra el Gobierno nacional.

Desde el entorno del gobernador valoraron el respaldo recibido y reiteraron cuestionamientos hacia el kirchnerismo. En ese sentido, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, afirmó que existen sectores del peronismo "más preocupados por criticar a los compañeros que por criticar a Milei".

Mientras tanto, el espacio encabezado por Sergio Massa mantiene una postura de cautela. En distintos sectores del PJ interpretan que el exministro de Economía busca conservar un rol de árbitro dentro de la disputa interna, aunque también continúan las versiones sobre una eventual candidatura presidencial en 2027. Hasta el momento, esa posibilidad no fue confirmada oficialmente.