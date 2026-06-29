Hallaron muerta a una bombera: investigan un presunto femicidio

Una integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Colonia Dora fue hallada muerta en el patio de su vivienda, en la provincia de Santiago del Estero, en un hecho que la Justicia investiga como un presunto femicidio seguido de suicidio.

Las víctimas fueron identificadas como Edith Eugenia Pérez y Omar Rafael González. Ambos cuerpos fueron encontrados por Brian, el hijo de la pareja, de 21 años, quien al regresar a la casa alertó a un vecino y posteriormente a la Policía.

El hecho ocurrió en una zona rural del barrio Juventud, en la localidad de Colonia Dora, y generó conmoción entre los vecinos.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, la mujer presentaba heridas visibles en la zona abdominal compatibles con un ataque con arma blanca, además de una importante pérdida de sangre en el cuello y la cabeza.

En tanto, el cuerpo de González fue hallado con signos que, de manera preliminar, son compatibles con un ahorcamiento, por lo que los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que habría asesinado a su pareja antes de quitarse la vida.

Tras el hallazgo, personal de Criminalística realizó las pericias en la vivienda, mientras que efectivos de la División Homicidios y Delitos Complejos llevaron adelante entrevistas y el relevamiento de pruebas para reconstruir la secuencia de los hechos.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Florencia Garzón, junto con la coordinadora de fiscales de Añatuya, María Emilia Ganen. Ambos cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial para la realización de las autopsias, cuyos resultados serán determinantes para establecer la mecánica y las causas de las muertes.