Messi celebró el triunfo ante Jordania y amplió su récord en los Mundiales

Lionel Messi volvió a expresarse en sus redes sociales luego de la victoria de la Selección argentina por 3 a 1 frente a Jordania, resultado que le permitió al equipo nacional cerrar con éxito la fase de grupos del Mundial 2026.

Como ya es habitual después de cada partido, el capitán compartió un álbum de imágenes del encuentro acompañado por un breve mensaje: “Una victoria más para completar la fase de grupos. Seguimos juntos...”.

Además del triunfo colectivo, el rosarino volvió a hacer historia. Ingresó a los 15 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Lautaro Martínez y, a los 35, convirtió de tiro libre el tercer gol argentino.

Con ese tanto alcanzó los 19 goles en Copas del Mundo y estiró su ventaja como máximo goleador histórico de los Mundiales. Detrás aparecen el alemán Miroslav Klose y el francés Kylian Mbappé, ambos con 16 conquistas.

Más atrás se ubican el brasileño Ronaldo Nazário con 15, el alemán Gerd Müller con 14 y el francés Just Fontaine con 13.

Argentina ya dejó atrás la fase de grupos y ahora se prepara para afrontar la etapa de eliminación directa con Messi como principal referente dentro y fuera de la cancha.