Un fuerte temporal afecta desde este viernes a distintas localidades de la Costa Atlántica bonaerense, donde se registran inundaciones, intensas ráfagas de viento y olas que alcanzan gran altura. Las autoridades mantienen alertas meteorológicas y pidieron a la población permanecer en sus hogares ante el riesgo de complicaciones.

Las ciudades más afectadas son Necochea, Monte Hermoso, Miramar, Mar del Plata y Bahía Blanca. En algunos sectores se acumularon hasta 120 milímetros de lluvia en pocas horas, provocando anegamientos, evacuaciones y cortes de rutas.

Uno de los puntos más comprometidos fue la localidad de Ramón Santamarina, en Necochea, donde varias familias debieron ser evacuadas y trasladadas a centros de asistencia preparados por el municipio. Además, más de 20 personas se autoevacuaron en viviendas de familiares y amigos.

Según informaron medios locales y organismos oficiales, las ráfagas de viento llegaron a los 95 kilómetros por hora y se combinaron con marea alta y fuerte oleaje, generando importantes daños sobre la línea costera. En Monte Hermoso, incluso, el agua del mar avanzó sobre calles cercanas a la playa.

Por otro lado, el temporal también impactó en la actividad educativa y el tránsito. En distintas localidades se suspendieron las clases y hubo cortes preventivos en rutas nacionales debido a la acumulación de agua sobre la calzada.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional advirtieron que el fenómeno podría intensificarse por la combinación de un sistema de baja presión sobre el Atlántico y aire frío proveniente de la Patagonia, situación que puede derivar en un ciclón extratropical o proceso de ciclogénesis.

En paralelo, Prefectura Naval confirmó que alrededor de 170 buques extranjeros buscaron refugio frente a las costas argentinas debido a las severas condiciones climáticas. Las autoridades marítimas mantienen controles permanentes sobre el movimiento de las embarcaciones.