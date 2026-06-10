a tercera audiencia convocada por la Corte Suprema para discutir los fondos que la provincia de Buenos Aires reclama a la Anses finalizó sin acuerdo este miércoles. El gobernador Axel Kicillof afirmó que el Gobierno nacional no presentó la propuesta de adelantos comprometida y anunció que avanzará con una medida cautelar para reclamar más de $2,3 billones.

“El Gobierno nacional debía traer una propuesta de adelantos, pero dijeron que aún necesitaban realizar trabajos técnicos. Por eso, dimos por terminada esta etapa de conciliación y decidimos avanzar por la vía cautelar”, explicó Kicillof.

La disputa se centra en los fondos que la Anses debe transferir a las provincias con sistemas previsionales propios. Buenos Aires integra este grupo y asegura que la Nación incumple con obligaciones previstas en la normativa vigente.

Kicillof recordó que la Provincia recurrió a la Corte luego de dos años sin respuestas. La intervención del máximo tribunal permitió abrir una instancia de negociación formal, pero no derivó en propuestas concretas. El gobernador destacó que otras provincias ya recibieron adelantos mientras continúan las negociaciones, y cuestionó el trato desigual con Buenos Aires.

La medida cautelar buscará ordenar transferencias mientras se resuelve la cuestión de fondo. Según Kicillof, la deuda total que la Provincia reclama supera los $22 billones, incluyendo fondos impagos y recursos no percibidos por caída en la recaudación, lo que equivale a casi la mitad del presupuesto anual bonaerense.