Mercedes-Benz inauguró nueva planta y generará 2.500 empleos

Mercedes-Benz abrió su nueva planta en Zárate

La automotriz inauguró un nuevo centro industrial en Buenos Aires con una inversión de U$S 110 millones. Producirá camiones y buses para el mercado local y la exportación.

La automotriz Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina inauguró oficialmente este viernes su nuevo Centro Industrial en Zárate, en un proyecto considerado histórico para la industria automotriz nacional.

La nueva planta demandó una inversión de 110 millones de dólares y permitirá la creación de 2.500 puestos de trabajo vinculados a la producción y exportación de camiones y chasis para buses.

El complejo pertenece a Daimler Truck y marca la consolidación de la compañía como operación independiente en Argentina, luego de la separación global de Mercedes-Benz en 2021.

Durante el acto inaugural estuvieron presentes el vocero presidencial Manuel Adorni, Karina Milei, además de directivos internacionales de la empresa como Achim Puchert y Till Oberwörder.

En el evento, Adorni destacó la importancia de la inversión privada y aseguró que “hay una verdadera mirada de futuro” en el país. También remarcó el perfil exportador de la nueva terminal y su cercanía estratégica con el puerto de Zárate.

La planta está ubicada sobre el kilómetro 90 de la Ruta Nacional 9 y ocupa unas 20 hectáreas. Allí se fabricarán los camiones Atego y Accelo, además de los chasis OH y OF destinados al transporte de pasajeros.

Según indicaron desde la compañía, el nuevo centro industrial fue diseñado exclusivamente para vehículos comerciales pesados y busca fortalecer la presencia de Argentina dentro de la red productiva global del grupo.

La inauguración representa además un hecho poco frecuente para el sector automotriz argentino, ya que no se construía una planta desde cero en el país desde 2011, cuando Honda abrió su fábrica en Campana.