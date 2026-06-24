Stangoni apuntó contra Pullaro, defendió su alianza con Kicillof y aseguró que quiere ser gobernador

El intendente de Fighiera, Rodolfo “Rody” Stangoni, lanzó duras críticas contra el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, al afirmar que no recibe apoyo provincial por su pertenencia al peronismo. “No me quieren porque soy peronista”, sostuvo durante una entrevista en la que también aseguró no tener relación con el mandatario santafesino.

Stangoni defendió además su cercanía con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y explicó que trabaja junto a dirigentes de ese espacio en la construcción de una propuesta política basada en la producción, el empleo y la inversión.

Durante la entrevista, destacó el avance del futuro Parque Logístico Industrial de Fighiera, un proyecto de más de 200 hectáreas sobre la Ruta Nacional 9 que, según indicó, podría generar nuevas inversiones y puestos de trabajo para la región.

El dirigente también cuestionó las políticas económicas actuales, advirtió sobre la pérdida del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados y reclamó mayor acompañamiento para los municipios.

Sobre el cierre, dejó una definición que generó repercusión en el ámbito político santafesino: aseguró estar convencido de que en algún momento de su vida será gobernador de la provincia de Santa Fe.