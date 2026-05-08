Reconocido actor de Star Wars quedó envuelto en una polémica por Trump

Mark Hamill publicó una imagen de Donald Trump en una tumba y recibió fuertes críticas desde la Casa Blanca. Luego eliminó el posteo y pidió disculpas.
 
Internacionales08/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El actor Mark Hamill, reconocido mundialmente por interpretar a Luke Skywalker en la saga Star Wars, protagonizó una fuerte polémica luego de compartir en redes sociales una imagen del presidente estadounidense Donald Trump aparentemente muerto junto a una lápida.

La publicación fue realizada en la red social Bluesky y mostraba una tumba con la inscripción “Donald Trump 1946-2024”. Además, el actor acompañó la imagen con un mensaje en el que expresó su rechazo al mandatario y deseó que “viviera lo suficiente para rendir cuentas por sus crímenes”.

El contenido generó una inmediata reacción en redes sociales y desde la Casa Blanca, donde calificaron a Hamill como “un enfermo mental” y cuestionaron el tono de sus declaraciones. Desde el equipo de prensa presidencial aseguraron que este tipo de mensajes alimentan la violencia política y recordaron los intentos de atentado sufridos por Trump en los últimos años.

Horas después, Hamill decidió eliminar la publicación y publicó un mensaje de disculpas. Según explicó, no había deseado la muerte del mandatario y lamentó que el contenido pudiera haber sido interpretado de esa manera.

Sin embargo, el actor mantuvo sus críticas hacia Trump y reiteró su postura política, en medio de un clima de fuerte polarización en Estados Unidos de cara a las próximas elecciones legislativas.

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