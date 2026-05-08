El Gobierno respondió a la OMS en medio del brote de hantavirus

El Gobierno respondió a la OMS por el hantavirus

El Ministerio de Salud defendió la capacidad sanitaria del país y rechazó los cuestionamientos de la Organización Mundial de la Salud en medio del brote de hantavirus.

El Gobierno nacional respondió a las críticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y aseguró que la Argentina “tiene capacidad sanitaria, técnica y decisión política para proteger la salud de la población”.

La declaración fue realizada por el Ministerio de Salud luego de que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cuestionara la decisión de la administración de Javier Milei de retirarse del organismo internacional.

El cruce se produjo en medio de la preocupación generada por el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, donde ya se confirmaron nueve casos positivos.

Desde la cartera sanitaria remarcaron que el país cuenta con los recursos necesarios para afrontar emergencias epidemiológicas y sostuvieron que las decisiones sanitarias serán tomadas de manera soberana.

En este marco, el ministro de Salud, Mario Lugones, afirmó que Argentina posee “capacidad sanitaria, técnica y decisión política” para actuar frente a situaciones de riesgo y proteger a la población.

Además, Tedros también hizo referencia a la salida de Estados Unidos de la OMS, impulsada por el presidente Donald Trump, y manifestó su preocupación por el impacto que estas decisiones pueden generar en la cooperación sanitaria internacional.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias continúan monitoreando la situación epidemiológica vinculada al hantavirus y reforzando las medidas de prevención y control.