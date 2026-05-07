Automóvil chocó contra las letras del acceso norte

Un hombre mayor de edad resultó herido tras impactar con su vehículo en el acceso norte de Villa Cañás. Trabajaron Bomberos, Sies 107, Policía y Tránsito.
 
Villa Cañás07/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Un accidente vehicular se registró este jueves por la mañana sobre la Ruta 94, en el acceso norte de Villa Cañás, donde un automóvil terminó impactando contra las letras identificatorias de la ciudad.689842299_27255282107413395_8746758990802205020_n

El hecho ocurrió alrededor de las 10:30, luego de que vecinos alertaran a los servicios de emergencia sobre la colisión. Al llegar al lugar, personal de Bomberos Voluntarios encontró a un hombre mayor de edad dentro del vehículo.

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Según informaron desde el Departamento de Prensa y Difusión de Bomberos de Villa Cañás, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del automóvil y terminó chocando contra la estructura ubicada en el ingreso a la localidad.690627099_27255282397413366_7756089266791009683_n

El hombre fue asistido en el lugar por personal médico y retirado del vehículo por los Bomberos. Posteriormente, fue trasladado por el Sies 107 al hospital local junto al médico de Emcofir para una mejor evaluación.

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios, Policía, personal de Tránsito, Sies 107 y Emcofir.

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