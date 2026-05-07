Un accidente vehicular se registró este jueves por la mañana sobre la Ruta 94, en el acceso norte de Villa Cañás, donde un automóvil terminó impactando contra las letras identificatorias de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:30, luego de que vecinos alertaran a los servicios de emergencia sobre la colisión. Al llegar al lugar, personal de Bomberos Voluntarios encontró a un hombre mayor de edad dentro del vehículo.

Según informaron desde el Departamento de Prensa y Difusión de Bomberos de Villa Cañás, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del automóvil y terminó chocando contra la estructura ubicada en el ingreso a la localidad.

El hombre fue asistido en el lugar por personal médico y retirado del vehículo por los Bomberos. Posteriormente, fue trasladado por el Sies 107 al hospital local junto al médico de Emcofir para una mejor evaluación.

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios, Policía, personal de Tránsito, Sies 107 y Emcofir.