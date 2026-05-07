Tres ñandúes que permanecían en cautiverio ilegal fueron rescatados durante un operativo realizado en una finca de la ciudad mendocina de Maipú, donde además se hallaron otras aves protegidas y elementos utilizados para mantenerlas encerradas.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Policía Rural con apoyo aéreo de drones de la División VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados), que permitieron detectar la presencia de los animales dentro del predio.

Según informaron medios locales, el operativo se desarrolló el pasado lunes en una finca ubicada cerca del cruce de Ruta 60 y calle Santa Fe. Debido a que el lugar estaba alejado y no tenía visibilidad desde el exterior, las autoridades decidieron utilizar tecnología aérea para inspeccionar la propiedad.

A través de los drones, los agentes lograron confirmar la presencia de los ñandúes y otras aves conocidas como “siete cuchillos”, que se encontraban en condiciones de cautiverio. Luego del rastrillaje, también se secuestró una jaula de alambre utilizada para el encierro de los animales.

En el caso intervino la Oficina Fiscal Maipú, que autorizó el procedimiento y dispuso el traslado de las especies bajo custodia del Departamento de Fauna, dependiente de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque de Mendoza.

Además, el responsable de la finca fue identificado y las autoridades constataron que no contaba con la documentación correspondiente para la tenencia de fauna silvestre protegida, por lo que se inició una causa por infracción a la legislación vigente.