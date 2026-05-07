El Gobierno de Venado Tuerto clausuró este miércoles una carnicería clandestina que funcionaba en una vivienda particular ubicada en calle Derqui 984, donde se comercializaban productos cárnicos sin habilitación y en condiciones sanitarias deficientes.

El procedimiento fue llevado adelante por la Secretaría de Control Urbano y Convivencia, a través de la Dirección de Seguridad Alimentaria, luego de una denuncia anónima recibida en el área municipal. Según indicaron, el aviso alertaba sobre la presunta venta ilegal de carne en un domicilio particular.

Tras las actuaciones correspondientes y la presentación formal en sede policial, la jueza Paula Borello autorizó una orden de allanamiento que permitió concretar el operativo.

En el lugar trabajó personal de Seguridad Alimentaria e Inspección General del Municipio, junto a efectivos de la guardia rural “Los Pumas”. Durante la inspección se constató la venta de distintos tipos de carne sin habilitación comercial y en un contexto de extrema suciedad.

Entre las principales irregularidades, los inspectores detectaron una máquina cortadora con restos de materia orgánica en descomposición, presencia de óxido y falta de limpieza. También se observaron heladeras y freezers con suciedad acumulada, restos orgánicos y ausencia de descongelamiento adecuado.

Además, en el mismo espacio donde se manipulaban alimentos había objetos ajenos a la actividad, como un aire acondicionado apoyado en el piso, un lavarropas y distintos elementos ubicados debajo de la zona donde se elaboraban milanesas.

Durante el allanamiento también se encontraron restos de carne a temperatura ambiente y productos apoyados directamente sobre el piso, incumpliendo las normas básicas de conservación. Desde el área remarcaron que este tipo de alimentos deben mantenerse refrigerados a temperaturas adecuadas para evitar riesgos sanitarios.

Ante la gravedad de la situación, el municipio dispuso la clausura del lugar y avanzó con las actuaciones correspondientes.