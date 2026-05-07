Clausuraron una carnicería clandestina en Venado Tuerto

El local funcionaba en una vivienda particular de calle Derqui al 984. Durante el operativo se detectaron carnes sin habilitación, falta de higiene y riesgos para la salud pública.
 
Regionales07/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El Gobierno de Venado Tuerto clausuró este miércoles una carnicería clandestina que funcionaba en una vivienda particular ubicada en calle Derqui 984, donde se comercializaban productos cárnicos sin habilitación y en condiciones sanitarias deficientes.

El procedimiento fue llevado adelante por la Secretaría de Control Urbano y Convivencia, a través de la Dirección de Seguridad Alimentaria, luego de una denuncia anónima recibida en el área municipal. Según indicaron, el aviso alertaba sobre la presunta venta ilegal de carne en un domicilio particular.684642445_18084540881377787_6617567958239471396_n

Tras las actuaciones correspondientes y la presentación formal en sede policial, la jueza Paula Borello autorizó una orden de allanamiento que permitió concretar el operativo.

En el lugar trabajó personal de Seguridad Alimentaria e Inspección General del Municipio, junto a efectivos de la guardia rural “Los Pumas”. Durante la inspección se constató la venta de distintos tipos de carne sin habilitación comercial y en un contexto de extrema suciedad.685901508_18084540839377787_1328396659152917082_n

Entre las principales irregularidades, los inspectores detectaron una máquina cortadora con restos de materia orgánica en descomposición, presencia de óxido y falta de limpieza. También se observaron heladeras y freezers con suciedad acumulada, restos orgánicos y ausencia de descongelamiento adecuado.688916269_18084540872377787_1214549781548713982_n

Además, en el mismo espacio donde se manipulaban alimentos había objetos ajenos a la actividad, como un aire acondicionado apoyado en el piso, un lavarropas y distintos elementos ubicados debajo de la zona donde se elaboraban milanesas.686419997_18084540848377787_1417331233654156637_n

Durante el allanamiento también se encontraron restos de carne a temperatura ambiente y productos apoyados directamente sobre el piso, incumpliendo las normas básicas de conservación. Desde el área remarcaron que este tipo de alimentos deben mantenerse refrigerados a temperaturas adecuadas para evitar riesgos sanitarios.

Ante la gravedad de la situación, el municipio dispuso la clausura del lugar y avanzó con las actuaciones correspondientes.

Te puede interesar
Lo más visto
multimedia.normal.a3497750aea0e0dd.63696e655f6e6f726d616c2e6a7067

Villa Cañás celebra sus 124 años

SOFIA ZANOTTI
Villa Cañás08/05/2026
La Municipalidad organizó una agenda de actividades gratuitas para conmemorar un nuevo aniversario de la ciudad. Habrá misa, homenaje al fundador y festejos en el Predio Mirtha Legrand.
 
17664408150197

David Bisbal vuelve a la Argentina con su Tour Eternos

Felipe Aguilera
Música08/05/2026
David Bisbal regresará al país en octubre con tres shows y nuevas canciones de su próximo disco.
El cantante español presentará su nuevo disco en el país con el Tour Eternos 2026. La primera fecha será el 12 de octubre en el Arena de Buenos Aires.
Boletín de noticias