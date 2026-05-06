La directora de Producción y Empleo de la Municipalidad de Villa Cañás, Patricia Cabrera, visitó los estudios de Sonic TV y brindó detalles sobre las actividades, capacitaciones y proyectos que impulsa el área municipal durante este 2026.

Durante la entrevista, Cabrera confirmó el inicio de un nuevo taller de pastas, que comenzará el próximo 26 de mayo y contará con ocho clases a cargo de la chef Brenda Bonifacio, quien posee experiencia laboral en Francia y hoteles de Córdoba.

Según explicó, el curso será gratuito, abierto a toda la comunidad y tendrá cupos limitados para 30 personas. Las inscripciones se realizan en la oficina de Producción y Empleo, ubicada en el Centro Cultural, o vía WhatsApp al 3462-546450.

Además, adelantó que durante el año habrá otras capacitaciones vinculadas a la cocina y también un curso presencial de Excel previsto para septiembre, orientado a comerciantes, emprendedores y personas que busquen herramientas administrativas para sus actividades laborales.

En relación al mercado laboral, Cabrera reconoció que actualmente existe una importante demanda de empleo en la ciudad y señaló que desde el municipio continúan trabajando con empresas locales mediante la bolsa de empleo. En ese sentido, destacó el vínculo permanente con la firma Metalúrgica Marcelini para la búsqueda de perfiles específicos.

Otro de los temas abordados fue el desarrollo turístico regional a través del programa Lagunas del Sur. Cabrera participó recientemente de una reunión junto a representantes provinciales de turismo y medioambiente para planificar acciones conjuntas entre distintas localidades del departamento.

La funcionaria sostuvo que Villa Cañás debe fortalecer su perfil turístico aprovechando recursos como el balneario municipal y las actividades náuticas. Además, remarcó la necesidad de mejorar infraestructura, accesos y servicios para acompañar el crecimiento del turismo regional.

En la entrevista también se refirió a los festejos por el 124° aniversario de Villa Cañás. Confirmó que el sábado 16 de mayo se presentará Alejandro Varela con la Misa Criolla en el Centro Cultural, mientras que el domingo se desarrollará la tradicional celebración en el predio Mirtha Legrand, con artesanos, emprendedores, espectáculos y actividades gratuitas para toda la familia.