Villa Cañás será sede este miércoles de una charla abierta y gratuita sobre actividad física, entrenamiento y hábitos saludables. La propuesta comenzará a las 21 horas en el salón grande del club organizador y estará destinada a toda la comunidad.

La actividad será encabezada por el profesor de educación física Alberto “Beto” Mazza, quien explicó que el principal objetivo del encuentro es ayudar a las personas a comprender mejor cómo funciona el cuerpo durante el entrenamiento y cuál es la finalidad de cada ejercicio.

Durante una entrevista en Sonic TV, Mazza señaló que la charla buscará responder preguntas habituales vinculadas a la actividad física y al cuidado de la salud. “La idea es que cada uno entienda qué hace, por qué lo hace y para qué sirve”, expresó.

Según indicó, durante la jornada se abordarán temas relacionados con la fuerza, la alimentación, la preparación física y la organización de las rutinas de entrenamiento. También se explicará cómo se compone una clase, desde la entrada en calor hasta la recuperación final.

Además de Mazza, participarán la médica Lucrecia Genovar, el nutricionista Nicolás Polidori, la profesora Milagros Alseda y otros integrantes del equipo de trabajo del gimnasio.

En este marco, uno de los conceptos que se desarrollarán durante la actividad será la importancia de complementar distintas disciplinas deportivas y adaptar el entrenamiento a las necesidades de cada persona.

“No existe el deporte completo; cada actividad tiene su particularidad”, sostuvo Mazza al referirse a las diferencias entre las distintas prácticas deportivas y recreativas.

Por otro lado, el profesor destacó que en los últimos años creció el interés de la población por la actividad física y remarcó que actualmente existen más espacios vinculados al entrenamiento, las caminatas, el ciclismo y otras disciplinas relacionadas con el bienestar.

Asimismo, explicó que muchos de los cambios que genera el ejercicio físico no siempre son visibles de manera inmediata, aunque sí impactan en la salud y en la funcionalidad del cuerpo.

La propuesta será gratuita y abierta al público en general. Según adelantaron desde la organización, también habrá distintas actividades y sorpresas para quienes participen del encuentro.

En este sentido, Mazza consideró que este tipo de iniciativas pueden convertirse en un punto de partida para futuras charlas y capacitaciones relacionadas con el deporte y la salud en la ciudad.