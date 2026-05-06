El profesor de básquet de Sportsman, Enzo Guzmán, visitó los estudios de Sonic TV y dialogó sobre la actualidad deportiva de la institución, el proceso de recambio generacional en primera división y el crecimiento de las categorías formativas.

Durante la entrevista, Guzmán explicó que el club atraviesa una etapa de transición, marcada por la salida de jugadores históricos y la incorporación de jóvenes que comienzan a ganar protagonismo en el plantel superior.

“Hoy estamos con siete u ocho jugadores juveniles de 16, 18 y 21 años. Mayores puros tenemos cuatro y el resto son todos chicos”, señaló el entrenador, quien destacó la importancia de darles espacio y experiencia en competencias de primera división.

Además, reconoció que uno de los principales desafíos pasa por la madurez deportiva y la capacidad de cerrar partidos ajustados. Sin embargo, sostuvo que el roce competitivo es clave para el crecimiento de los jugadores.

En este marco, Guzmán remarcó que muchos de esos juveniles también se destacan en sus categorías formativas y comienzan a tener participación en preselecciones y selecciones venadenses.

“El balance es muy positivo. En U13 tenemos varios chicos convocados y en U17 tuvimos cinco en la preselección y tres en la selección”, detalló.

El entrenador también valoró la incorporación de la categoría U11 a los torneos interasociativos, una iniciativa que vuelve a realizarse después de muchos años y que permite sumar nuevas experiencias para los más chicos.

Por otro lado, se refirió al presente del básquet regional y consideró que la competencia atraviesa un proceso de transformación, con clubes que buscan más rodaje y crecimiento a través de torneos federativos.

“Creo que la liga está en un momento de transición, pero el nivel se está emparejando y los clubes están trabajando cada vez más en la formación”, afirmó.

Finalmente, Guzmán destacó el acompañamiento de las instituciones y el compromiso de los jugadores para seguir creciendo dentro del deporte.