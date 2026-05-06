Villa Cañás amaneció este miércoles con cielo cubierto, neblina y una temperatura de 21°C, en medio de una jornada marcada por la inestabilidad climática y un alerta amarillo por tormentas.

Según los datos oficiales de la estación meteorológica de Venado Tuerto Aero, la humedad alcanza el 100%, mientras que la visibilidad se redujo a apenas 3 kilómetros. Además, se registran vientos del norte a 15 km/h y una presión atmosférica de 994.8 hPa.

Para este miércoles, el pronóstico indica chaparrones durante la mañana, tormentas por la tarde y tormentas fuertes hacia la noche, con probabilidades de precipitaciones de hasta el 70%.

La temperatura máxima prevista es de 26°C, aunque el panorama cambiará de manera significativa en los próximos días. Desde el viernes se espera un marcado descenso térmico, con mínimas de apenas 6°C y máximas que no superarán los 15°C durante el fin de semana.

En este marco, desde los organismos oficiales recomiendan circular con precaución, especialmente durante la noche, debido a la posibilidad de lluvias intensas, reducción de visibilidad y calles resbaladizas.

El pronóstico extendido anticipa condiciones más frías y estables desde el sábado, con temperaturas típicas de otoño avanzado en toda la región.