YPF mejora su proyección en Wall Street

J.P. Morgan elevó el precio objetivo de la petrolera argentina y sostuvo que todavía existe margen de crecimiento para sus acciones.

Las acciones de YPF volvieron a captar la atención de los grandes bancos de inversión luego de que J.P. Morgan mejorara su proyección para la compañía argentina en Wall Street.

El banco estadounidense elevó el precio objetivo de la acción desde 54 hasta 61,5 dólares para los próximos doce meses, señalando que todavía observa “potencial alcista” pese al importante crecimiento que los papeles ya registran durante 2026.

Actualmente, los ADR de YPF cotizan cerca de los 44 dólares y acumulan una suba superior al 22% en lo que va del año, muy por encima del rendimiento del S&P Merval, que muestra caída en dólares en el mismo período.

Uno de los factores centrales detrás del optimismo del mercado es el contexto internacional del petróleo. Según las estimaciones de J.P. Morgan, el barril podría promediar los 85 dólares durante 2026, favoreciendo especialmente a empresas con fuerte presencia en producción de hidrocarburos.

En ese escenario, el crecimiento de la actividad en Vaca Muerta y el perfil exportador de YPF aparecen como pilares clave para el desarrollo de la compañía. Además, el informe destaca cambios regulatorios y económicos que comienzan a reflejarse en mejores resultados operativos para el sector energético argentino.

El mercado también sigue de cerca la presentación de resultados del primer trimestre de 2026. Las proyecciones anticipan un crecimiento del EBITDA cercano al 18%, impulsado por la mejora en producción y refinación. Firmas como UBS y Adcap Grupo Financiero también mantienen expectativas positivas sobre el desempeño de la petrolera.

Sin embargo, los analistas advierten que todavía existen riesgos que podrían afectar el crecimiento esperado. Entre ellos aparecen las limitaciones de infraestructura, posibles retrasos en obras energéticas, diferencias entre precios locales e internacionales del crudo y la incertidumbre política y macroeconómica.

A pesar de esos desafíos, YPF continúa consolidándose como uno de los principales activos argentinos observados por los inversores internacionales.