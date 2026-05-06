La actriz Thelma Fardin celebró en sus redes sociales la confirmación de la condena judicial contra Juan Darthés por abuso sexual. La decisión fue ratificada por la Justicia de Brasil, que rechazó los últimos recursos presentados por la defensa del actor.

El fallo mantiene la pena de seis años de prisión en régimen semiabierto para Darthés por un hecho ocurrido en 2009 durante una gira de la novela juvenil Patito Feo en Nicaragua. Según la resolución judicial, los hechos denunciados por Fardin fueron considerados probados y ya no volverán a discutirse en esta instancia.

Tras conocerse la resolución, la actriz publicó un emotivo video donde repasó imágenes y momentos del proceso judicial iniciado en 2018. Allí expresó su alivio y agradecimiento luego de ocho años de exposición pública y lucha judicial.

“Nosotras ganamos muchas veces en el 24, en el 25 y ahora en el 26”, afirmó Fardin en el video difundido en sus redes sociales. Además, sostuvo que necesitaba “agradecer” a todas las personas que la acompañaron durante el proceso.

En otro tramo del mensaje, destacó el apoyo de familiares, amistades y personas que se acercaron a expresarle solidaridad durante estos años. “Nos fuimos curando entre todas”, señaló la actriz al cierre de su publicación.

El caso tuvo una fuerte repercusión pública desde la denuncia realizada por Fardin en 2018 y se convirtió en uno de los procesos judiciales más resonantes vinculados a denuncias por violencia sexual en el ámbito artístico argentino y latinoamericano.