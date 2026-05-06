El intendente de Norberto Gizzi firmó un Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional con la Procuración General del Poder Judicial de Santa Fe, con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia en la ciudad de Villa Cañás.

El acuerdo fue suscripto junto al Procurador General, Jorge Alberto Barraguirre, y el Defensor General de Cámaras subrogante de las Circunscripciones Judiciales N°2 y 3, Jorge Paz.

A partir de esta iniciativa, se pondrá en funcionamiento un espacio destinado a brindar asesoramiento legal gratuito y asistencia jurídica primaria para la comunidad. El servicio estará a cargo de la Defensora General de Venado Tuerto, Gabriela del Castillo.

Según indicaron, en el lugar se ofrecerá orientación en derechos, recepción de consultas, derivaciones y acompañamiento en métodos alternativos de resolución de conflictos.

Además, se informó que la Defensora atenderá en Villa Cañás los martes cada 15 días, en el marco del convenio firmado con el Municipio. La primera jornada de atención será el próximo 12 de mayo.

Los vecinos interesados en recibir asesoramiento deberán solicitar turno en la Secretaría de Acción Social o comunicarse al teléfono 3462-598447, de lunes a viernes, en el horario de 7 a 13.

En este marco, desde el municipio destacaron que el principal objetivo es garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad, eliminando barreras económicas, geográficas y culturales.

Además, remarcaron que el convenio fortalece el trabajo articulado entre el gobierno local y las instituciones judiciales para acercar herramientas concretas a los vecinos y promover una comunidad más inclusiva.