Cuánto cobran las niñeras en mayo de 2026

Las trabajadoras de cuidado de personas recibieron una actualización salarial del 1,6% y ya rigen nuevos valores por hora y por mes.

Las niñeras y cuidadores de adultos comenzaron mayo de 2026 con una nueva actualización salarial acordada en la paritaria del sector de casas particulares. El incremento del 1,6% impacta sobre los valores mínimos de referencia tanto para trabajadores por hora como mensualizados.

El acuerdo salarial también contempla aumentos escalonados para los próximos meses: 1,5% en junio y 1,4% en julio. Además, parte del bono extraordinario abonado anteriormente comenzó a incorporarse al salario básico.

Dentro de la categoría “Cuidado de Personas”, que incluye asistencia no terapéutica para niños, adultos mayores y personas con discapacidad, los nuevos montos por hora quedaron establecidos de la siguiente manera:

Con retiro: $3805,10 por hora

Sin retiro: $4231,79 por hora

En el caso del personal mensualizado, los salarios mínimos de referencia para mayo son:

Con retiro: $481.109,55 mensuales

Sin retiro: $533.256,50 mensuales

Desde el sector recordaron que todos los empleadores tienen la obligación de registrar a los trabajadores de casas particulares ante ARCA, independientemente de la carga horaria o modalidad laboral.

El trámite se realiza de manera online mediante clave fiscal y permite formalizar la relación laboral para garantizar aportes jubilatorios, obra social y cobertura legal.