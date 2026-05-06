Empleadas domésticas: cuánto vale la hora en mayo 2026

La actualización salarial de mayo 2026 fijó nuevos montos mínimos para el personal de casas particulares. También se incorporó parte del bono extraordinario.

Las empleadas domésticas y trabajadores de casas particulares ya cuentan con una nueva actualización salarial correspondiente a mayo de 2026. El incremento fue acordado entre representantes del sector y la Secretaría de Trabajo e incluye aumentos escalonados hasta julio.

Para mayo, la suba establecida es del 1,6%, luego del incremento del 1,8% aplicado sobre los salarios de abril. Además, el bono extraordinario otorgado anteriormente comenzó a incorporarse al salario básico en dos tramos.

En el caso de la categoría “Tareas Generales”, que incluye limpieza, lavado, planchado y mantenimiento del hogar, los valores mínimos por hora quedaron establecidos de la siguiente manera:

Con retiro: $3547,45 por hora

Sin retiro: $3805,10 por hora

El acuerdo salarial también prevé incrementos adicionales del 1,5% en junio y del 1,4% en julio.

Por otro lado, se recordó que todos los empleadores tienen la obligación de registrar al personal doméstico ante ARCA, independientemente de la cantidad de horas trabajadas o la modalidad laboral.

El trámite se realiza de manera online mediante clave fiscal y requiere cargar los datos personales del trabajador, domicilio, modalidad de contratación, cantidad de horas semanales y remuneración acordada.

La registración formal permite acceder a aportes jubilatorios, obra social y cobertura legal para ambas partes.