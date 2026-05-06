La comuna de Sancti Spíritu realizó la entrega de 70 tablets a la Escuela Primaria N° 6079 “Marcos Sastre”, en el marco del programa “Alfabetización Digital” impulsado junto al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Los dispositivos serán utilizados por alumnos y alumnas de quinto, sexto y séptimo grado con fines educativos, incorporando nuevas herramientas tecnológicas al proceso de enseñanza y aprendizaje.

Desde el gobierno comunal explicaron que la gestión fue impulsada con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso a la tecnología dentro de la comunidad educativa y acompañar el desarrollo académico de los estudiantes.

Además de la entrega de las tablets, el programa contempla capacitaciones brindadas por ENACOM para docentes y alumnos, con el propósito de garantizar un uso adecuado y eficiente de los dispositivos en distintas actividades pedagógicas.

“Esta gestión la venimos impulsando desde hace tiempo, convencidos de la importancia de estar presentes y acompañar a los alumnos en cada etapa educativa”, señalaron desde la comuna.

En este marco, autoridades educativas y comunales destacaron que el acceso a recursos digitales resulta fundamental para promover nuevas formas de aprendizaje y reducir la brecha tecnológica en el ámbito escolar.

Por otro lado, desde la administración local ratificaron el compromiso de continuar gestionando herramientas y recursos para las instituciones educativas del distrito. “Vamos a seguir trabajando para acercar más recursos tecnológicos a esta y a todas las escuelas de nuestra comunidad”, aseguraron.

Con esta incorporación, Sancti Spíritu avanza en la integración de tecnología en las aulas, apuntando a una educación más inclusiva y adaptada a los desafíos actuales.