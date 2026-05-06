Un joven de 18 años fue condenado a un año y seis meses de prisión de ejecución condicional por haber provocado lesiones graves a una mujer en un siniestro vial ocurrido en la ciudad de Venado Tuerto cuando aún era menor de edad.

Además de la pena condicional, el juez Javier Prado dispuso una inhabilitación para conducir vehículos por el plazo de dos años. También deberá abonar una indemnización a la víctima y cumplir distintas reglas de conducta.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Marianela Montemarani Menna, integrante de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Regional 3.

Según indicó la funcionaria judicial, el hecho ocurrió el jueves 22 de septiembre de 2023 alrededor de las 23.05, en la intersección de las calles Maipú y San Martín.

De acuerdo con la acusación, el adolescente conducía una moto Guerrero Trip 110 junto a otro joven por calle Maipú y, al llegar al cruce con San Martín, no respetó la prioridad de paso. Como consecuencia, impactó contra una motocicleta Honda CBR 190 que era guiada por una mujer que circulaba correctamente por su mano derecha.

La fiscal remarcó que el magistrado consideró agravante que el acusado manejara con apenas 16 años, sin licencia habilitante, en horario nocturno y en una zona céntrica de la ciudad.

Producto de la colisión, la víctima sufrió lesiones graves que le dejaron secuelas irreversibles, según se acreditó durante el proceso judicial.

La condena fue dictada por el delito de lesiones graves culposas.