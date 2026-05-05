La cantante Madonna fue una de las figuras destacadas de la Met Gala 2026, que se llevó a cabo en el Metropolitan Museum of Art bajo la consigna “Fashion is Art”.

La artista apareció en la tradicional alfombra del evento con un diseño exclusivo de Yves Saint Laurent, creado por su director creativo Anthony Vaccarello. La propuesta llamó la atención no solo por su estética, sino también por el concepto detrás de la puesta en escena.

Según trascendió, Madonna estuvo acompañada por siete modelos para recrear una escena inspirada en la obra “La tentación de San Antonio. Fragmento II”, de la artista Leonora Carrington. La performance buscó trasladar al plano real una composición artística vinculada al surrealismo.

El vestuario consistió en un conjunto negro, en sintonía con su cabello, y un elemento central que captó las miradas: una estructura en forma de barco sobre la cabeza, de la que caían telas en tonos gris azulado simulando un velo. Como parte de la recreación, la cantante también sostuvo una trompeta dorada, en línea con la imagen del cuadro original.

En este marco, la presencia de Madonna se consolidó como una de las más comentadas de la noche, combinando moda, arte y una puesta conceptual acorde a la temática del evento.