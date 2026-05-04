Un trágico episodio ocurrió este domingo en Popayán, donde un espectáculo de Monster Truck terminó con al menos tres personas fallecidas y más de 40 heridas, luego de que uno de los vehículos se saliera de control y atropellara a parte del público.

El hecho se produjo durante una exhibición ante unos 1500 espectadores. En medio de una acrobacia, el camión —conocido como “La Dragona”— perdió estabilidad, derribó las vallas de seguridad y avanzó sobre los asistentes ubicados al costado de la pista.

Testigos registraron el momento con sus celulares. En los videos se escuchan gritos de desesperación mientras las personas pedían asistencia urgente para los heridos. Entre las víctimas fatales se encuentra una niña, según informaron medios locales, y varios menores resultaron lesionados.

El gobernador del departamento del Cauca, Octavio Guzmán, expresó su pesar por lo ocurrido y confirmó la magnitud del siniestro. Por su parte, el intendente local, Juan Carlos Muñoz Bravo, aseguró que se desplegó un operativo con hospitales, equipos de emergencia y fuerzas de seguridad para asistir a las víctimas.

Según informaron autoridades policiales, el incidente habría sido provocado por una falla mecánica que impidió frenar el vehículo. La conductora, identificada como Sonia Dilma Segura, resultó herida y fue trasladada a un centro de salud, aunque se encuentra fuera de peligro.

Desde la organización señalaron que el evento contaba con los requisitos y seguros correspondientes, mientras que las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del accidente y evaluar responsabilidades.