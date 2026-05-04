El Gobierno de la Provincia de Santa Fe realizó el sorteo de preselección para seis viviendas en la localidad de Cavour, en el departamento Las Colonias. El acto se desarrolló en el SUM comunal y marcó un paso clave para las familias que buscan acceder a la casa propia.

Las unidades, que presentan un avance de obra del 95%, se encuentran en la etapa final de construcción. De esta manera, seis familias ya fueron definidas como titulares, mientras que otras 15 quedaron como suplentes dentro del proceso.

Durante la actividad, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la decisión del gobierno provincial de avanzar con los proyectos habitacionales en todo el territorio. En ese marco, remarcó que el objetivo es transformar los recursos públicos en soluciones concretas para las familias.

Por su parte, el presidente comunal de Cavour, Juan Carlos Chiavon, valoró el trabajo conjunto entre Provincia y Comuna, y señaló que las viviendas representan una respuesta esperada por los vecinos.

En cuanto al proceso, desde la Secretaría de Hábitat y Vivienda indicaron que se trata de una instancia de preselección. Los beneficiarios deberán atravesar ahora una etapa de evaluación para verificar la documentación presentada, con el fin de garantizar un acceso transparente y equitativo.

Las viviendas corresponden a un modelo compacto de dos dormitorios, con cocina-comedor, baño, lavadero e instalaciones completas de servicios. Actualmente, los trabajos se concentran en detalles finales como pintura, cercos perimetrales y conexiones complementarias.

La inversión provincial para este proyecto supera los 400 millones de pesos y forma parte de una política habitacional que busca fortalecer el arraigo en localidades del interior santafesino.