La Empresa Provincial de la Energía (EPE) inició este lunes una serie de obras en el centro de Rosario que se extenderán por aproximadamente 45 días y generarán cambios en el transporte urbano.

Los trabajos se desarrollan sobre calle Buenos Aires, entre San Juan y Mendoza, donde se montará la nueva Estación Transformadora Mendoza, una infraestructura clave que permitirá mejorar el sistema eléctrico y abastecer a más de 300 mil usuarios.

Debido a esta intervención, varias líneas de colectivos modificaron sus recorridos habituales. Las líneas 102R y 145/133 desviarán por 3 de Febrero hacia 1º de Mayo, luego tomarán San Juan y retomarán su trayecto en Buenos Aires.

Por su parte, las líneas 143/136/137 R/N circularán por Buenos Aires, 3 de Febrero, Maipú, San Juan y desde allí regresarán a su recorrido habitual. En tanto, la línea 121 se desviará por Mendoza hasta 1º de Mayo, continuará por San Juan y luego retomará en Buenos Aires.

A raíz de estas modificaciones, quedarán anuladas de forma temporal las paradas ubicadas en Buenos Aires y Mendoza, 3 de Febrero y Juan Manuel de Rosas, y Buenos Aires y San Juan. En reemplazo, se habilitaron nuevas paradas en 1º de Mayo y Mendoza, San Juan y Juan Manuel de Rosas, y Mendoza y Buenos Aires.

La obra contempla la instalación de tecnología de última generación, con equipamiento de 132 kV y transformadores de potencia que permitirán ampliar la capacidad del sistema y mejorar la calidad del servicio eléctrico en la ciudad.

Desde el Gobierno provincial destacaron que se trata de una obra largamente postergada, que busca fortalecer la infraestructura energética y acompañar el crecimiento urbano de Rosario.