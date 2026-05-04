AFA define el calendario de playoffs del Apertura

Dirigentes de clubes clasificados se reúnen en Ezeiza para ordenar la fase eliminatoria del torneo.
 
Deportes04/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La Asociación del Fútbol Argentino convocó para este lunes a los dirigentes de los clubes clasificados a los octavos de final del Torneo Apertura 2026, con el objetivo de definir el cronograma de la fase eliminatoria.

El encuentro se llevará a cabo desde las 11 en el predio de Ezeiza, donde se avanzará en la confirmación de los días y horarios de los partidos. Además, se abordarán aspectos logísticos y de seguridad vinculados a cada uno de los encuentros.

En este marco, la planificación presenta una particularidad: aún no están confirmados todos los equipos que disputarán la próxima instancia. Durante la jornada, Defensa y Justicia se enfrentará a Gimnasia de Mendoza y, en caso de ganar, asegurará su lugar entre los ocho mejores de la Zona A.

Por otro lado, ya hay equipos que tienen su clasificación asegurada y posiciones destacadas. Independiente Rivadavia de Mendoza y Estudiantes de La Plata se quedaron con el primer puesto en sus respectivas zonas, mientras que Boca y River finalizaron como escoltas.

No obstante, la tabla todavía podría tener modificaciones. Boca, por ejemplo, podría descender al tercer lugar si Vélez logra una victoria amplia ante Newell’s.

Completan el listado de clasificados Argentinos Juniors, Vélez, Talleres, Lanús, Rosario Central, Belgrano, Gimnasia, Independiente, San Lorenzo, Huracán y Racing, que esperan la confirmación oficial de los cruces.

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