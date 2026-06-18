Nicolás Tagliafico continúa recuperándose de la lesión en el sóleo de la pierna izquierda que lo dejó fuera del debut de Argentina en el Mundial 2026. Según trascendió desde la concentración albiceleste, el lateral muestra una evolución positiva y será evaluado en los próximos entrenamientos para determinar si puede formar parte del encuentro frente a Austria.

El futbolista no estuvo presente en la victoria por 3 a 0 ante Argelia, donde la Selección comenzó con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo. En ese partido, Facundo Medina ocupó su lugar en el sector izquierdo de la defensa y cumplió una destacada actuación.

La lesión de Tagliafico había generado preocupación en el cuerpo técnico debido a la importancia que tiene dentro del esquema de Lionel Scaloni. Su experiencia internacional y su presencia en partidos decisivos lo convierten en una pieza habitual dentro de la estructura del equipo nacional.

Por el momento, los médicos mantienen una postura cautelosa. La intención es no apresurar su regreso para evitar una recaída, especialmente considerando que Argentina inició el torneo con una victoria y aún cuenta con margen para administrar las cargas físicas durante la fase de grupos.

Si responde favorablemente en las próximas prácticas, Tagliafico podría volver a integrar la convocatoria para el compromiso ante Austria, un partido clave para las aspiraciones argentinas de avanzar a los octavos de final.

Mientras tanto, Scaloni dispone de variantes para cubrir el lateral izquierdo, con Medina como principal alternativa tras su actuación en el estreno mundialista. La evolución del jugador del Olympique de Lyon seguirá siendo uno de los focos de atención dentro de la preparación del seleccionado nacional.