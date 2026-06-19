La Selección argentina llevó adelante este jueves una nueva jornada de entrenamientos con la mira puesta en el compromiso ante Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

El día estuvo marcado por la repercusión de una falsa noticia difundida en un canal de streaming que aseguraba el fallecimiento de Jorge Messi, padre del capitán argentino. La información fue rápidamente desmentida por el entorno familiar mediante un comunicado oficial.

En el texto se aclaró que Jorge Messi, de 68 años, se encuentra bajo seguimiento médico y evoluciona favorablemente dentro del cuadro de salud que atraviesa. Además, la familia expresó su malestar por la difusión de información no verificada y pidió responsabilidad y respeto ante una situación sensible.

Pese al contexto, Lionel Messi participó normalmente del entrenamiento realizado en la concentración argentina. Durante los primeros minutos abiertos a la prensa se lo observó relajado, sonriente y compartiendo ejercicios recreativos junto a sus compañeros.

El plantel dirigido por Lionel Scaloni continúa ajustando detalles luego de la victoria en el debut frente a Argelia. En esta práctica también se sumaron los futbolistas que fueron titulares en el primer encuentro.

Una de las novedades positivas fue la evolución de Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo dejó atrás el desgarro sufrido semanas atrás y pudo entrenar a la par del grupo por primera vez desde su lesión en el amistoso ante Honduras. Su regreso le abre la posibilidad de volver al equipo titular.

Por su parte, Gonzalo Montiel realizó tareas diferenciadas en el gimnasio para administrar cargas físicas antes de integrarse posteriormente a los trabajos colectivos.

Argentina volverá a entrenarse en los próximos días antes de enfrentar a Austria, que llega tras vencer 3 a 1 a Jordania en su presentación. El encuentro se disputará el lunes 22 de junio a las 14 (hora argentina) en la ciudad de Dallas, Estados Unidos.