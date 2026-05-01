La Casa Blanca informó que la guerra de Estados Unidos contra Irán se considera “concluida” a efectos legales, luego del alto el fuego vigente desde el 7 de abril.

Según medios estadounidenses citados por Xinhua y la Agencia Noticias Argentinas, un alto funcionario de la Administración Trump señaló que “las hostilidades” iniciadas el 28 de febrero finalizaron, por lo que el Gobierno no necesitaría pedir una extensión al Congreso.

El punto central está vinculado con la Ley de Poderes de Guerra, que establece un plazo de 60 días para que el presidente solicite autorización legislativa si pretende continuar una acción militar.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, sostuvo ante el Congreso que el alto el fuego “suspende o detiene” ese plazo. Sin embargo, legisladores de ambos partidos cuestionaron esa interpretación.

El demócrata Tim Kaine advirtió que la ley podría no respaldar esa postura, mientras que la republicana Susan Collins remarcó que el plazo “no es una sugerencia, sino un requisito”.

La Casa Blanca había notificado al Congreso sobre la campaña militar contra Irán el 2 de marzo. Por eso, este viernes se cumplía el límite legal para desescalar el conflicto o solicitar autorización formal.