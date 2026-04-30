La productora vinculada al cantante Ulises Bueno fue allanada en las últimas horas en la ciudad de Córdoba, en el marco de una investigación por presunto trabajo no registrado.

El procedimiento tuvo lugar en las oficinas de la firma Almenara Network, luego de una denuncia presentada por un ex trabajador que aseguró haber prestado servicios durante varios años sin estar formalmente registrado.

Según indicaron fuentes del caso, el denunciante formaría parte del entorno laboral del artista, lo que motivó la intervención de personal policial y de organismos de control laboral para avanzar con la investigación.

En este contexto, los investigadores analizan si las presuntas irregularidades se replican en otros empleados. Además, se evalúan posibles incumplimientos relacionados con aportes previsionales, pagos y condiciones laborales fuera del marco legal vigente.

Durante el operativo se secuestraron documentos administrativos y registros internos que serán sometidos a peritajes. Por el momento, la causa se encuentra en una etapa inicial y no hay personas imputadas formalmente.