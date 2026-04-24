En los estudios de FM Sonic, directivos de la Escuela N° 178 “Juan Cañás” de Villa Cañás compartieron detalles sobre las actividades que llevan adelante en el marco del mes de Malvinas y nuevos proyectos educativos.

La directora Malvina Sanino y la vicedirectora Nora Kelly destacaron que este viernes la institución recibe a un grupo de veteranos de guerra de Venado Tuerto, quienes realizarán un almuerzo para los alumnos de ambos turnos. La propuesta, que se repite por segundo año consecutivo, busca fortalecer la memoria y el vínculo con la causa Malvinas.

Según explicaron, la jornada se enmarca en un proyecto institucional que pone énfasis en la construcción de memoria colectiva. Además, remarcaron que la escuela cuenta con un monumento en homenaje a los excombatientes, lo que refuerza el sentido de estas actividades.

Por otro lado, las autoridades informaron sobre la continuidad del programa de orquestas escolares, una iniciativa que se retoma tras la pandemia. El espacio está abierto a estudiantes de distintos niveles y también a jóvenes de otras instituciones, lo que promueve la integración y el acceso a la música.

El taller se desarrolla en contraturno, con encuentros los días miércoles y viernes, y no requiere que los alumnos cuenten con instrumentos propios, ya que la escuela dispone de los mismos a través del programa.

Finalmente, señalaron que la institución mantiene una intensa actividad durante toda la jornada, con propuestas educativas que incluyen niveles primarios, secundarios y formación para adultos, además de talleres con salida laboral como carpintería.