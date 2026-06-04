En el cuarto episodio de Mateando, conducido por Josefina Rosas, participaron los docentes Matías Bianconi y Martín Rodríguez junto a la alumna Úrsula Malagoli, quienes repasaron el crecimiento del proyecto denominado “Club de la Queja”, el streaming impulsado por estudiantes de la institución.

Bianconi explicó que la iniciativa tiene sus raíces en las experiencias radiales que se desarrollaban años atrás en la escuela y que, con la llegada de nuevas tecnologías, evolucionó hacia el formato de streaming. Según señaló, el principal objetivo es que los alumnos aprendan herramientas de comunicación, producción audiovisual y trabajo en equipo, al tiempo que disfrutan de una experiencia diferente dentro del ámbito educativo.

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Además, destacó que uno de los mayores desafíos fue conseguir el equipamiento técnico necesario para llevar adelante el proyecto, aunque remarcó que el entusiasmo y la predisposición de los estudiantes siempre estuvieron presentes.

Por su parte, Úrsula Malagoli resaltó que una de las características más atractivas de realizar un programa en vivo es la espontaneidad. La estudiante señaló que muchas veces surgen situaciones inesperadas que obligan a resolver problemas sobre la marcha, generando momentos únicos y enriquecedores para quienes participan.

Durante la entrevista también recordaron la reciente visita de alumnos de Wheelwright, con quienes compartieron una jornada artística vinculada al canto, la actuación y la expresión corporal. La actividad permitió intercambiar experiencias y fortalecer vínculos entre ambas instituciones.

Otro de los temas abordados fue la importancia del arte en la formación de los jóvenes. Tanto docentes como estudiantes coincidieron en que todavía existen prejuicios sobre las disciplinas artísticas, aunque destacaron que la creatividad, la música, el teatro y la comunicación representan espacios de crecimiento personal y profesional.

En ese sentido, Martín Rodríguez afirmó que detrás de cada presentación artística existe un importante trabajo de preparación, estudio y dedicación que muchas veces no es visible para el público.

Finalmente, los participantes coincidieron en que tanto el teatro como el streaming ayudan a desarrollar la confianza, mejorar la expresión oral y superar la vergüenza, habilidades que resultan valiosas para cualquier ámbito de la vida.