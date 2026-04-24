Una serie de documentos internos del Pentágono, filtrados en las últimas horas, reveló que la administración de Donald Trump evalúa modificar su histórica postura de respaldo a la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas.

La posible decisión se enmarca en un escenario de tensiones diplomáticas entre Washington y el gobierno británico, encabezado por Keir Starmer. Según trascendió, el desacuerdo se vincula con la negativa de Londres a acompañar acciones militares en Medio Oriente, particularmente en relación al conflicto con Irán.

En este contexto, Estados Unidos analizaría revisar su posición respecto a territorios considerados “posesiones imperiales” europeas, lo que incluiría el respaldo político al control británico sobre el archipiélago del Atlántico Sur. De concretarse, implicaría un cambio significativo en la política exterior estadounidense sostenida durante décadas.

Actualmente, el Departamento de Estado reconoce la administración de facto del Reino Unido en las islas, aunque también admite la existencia del reclamo soberano por parte de Argentina.

Por otro lado, este posible giro coincide con un acercamiento entre Washington y el gobierno de Javier Milei. En los últimos días, funcionarios estadounidenses destacaron la cooperación en materia de seguridad internacional y anticiparon un fortalecimiento en la asistencia militar, ciberdefensa y capacitación.

En caso de avanzar, la medida podría reconfigurar el escenario diplomático en torno a Malvinas y abrir una nueva etapa en el histórico conflicto de soberanía.