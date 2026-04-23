En una nueva edición del micro de salud en Sonic TV, Miriam Romero y Myriam Dillon abordaron la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer de colon, en el marco de la concientización realizada tras el Día Mundial de esta enfermedad, que se conmemoró el 31 de marzo.

Durante la entrevista, explicaron que el cáncer de colon es uno de los tumores con mayor incidencia a nivel mundial y advirtieron que muchas veces se desarrolla de manera silenciosa, sin presentar síntomas durante varios años. En este sentido, remarcaron que allí radica la importancia de realizar controles periódicos antes de que aparezcan señales más evidentes.

Según detallaron, uno de los estudios más simples para una primera detección es el análisis de sangre oculta en materia fecal. Si ese resultado da positivo, el paso siguiente es una colonoscopía, que permite observar el interior del colon e incluso extraer pólipos en el mismo procedimiento para su análisis.

Además, señalaron que la edad es uno de los principales factores de riesgo, por lo que los controles suelen indicarse a partir de los 50 años. No obstante, aclararon que en personas con antecedentes familiares directos esos estudios deben comenzar antes, incluso diez años previos a la edad en la que se detectó el caso en el familiar.

Las profesionales también mencionaron algunos síntomas que pueden generar una consulta médica, como diarreas persistentes, constipación prolongada, malestar abdominal, anemia o una pérdida brusca de peso. De todos modos, insistieron en que el objetivo principal debe ser prevenir y llegar a tiempo, ya que detectado precozmente es un cáncer con altas posibilidades de tratamiento y cura.

Por otro lado, remarcaron que mantener una alimentación equilibrada, hacer actividad física, sostener una buena hidratación, evitar el tabaquismo, reducir el consumo de alcohol y combatir el sedentarismo son medidas que ayudan a disminuir los riesgos. En ese marco, también vincularon la prevención del cáncer de colon con una mirada más amplia sobre la salud integral y los controles médicos anuales.

En el cierre, además, confirmaron que ya llegó una nueva tanda de vacunas antigripales para adultos mayores a las farmacias, por lo que quienes integran ese grupo pueden acercarse con su carnet para aplicársela sin turno previo. También anticiparon que en próximos micros continuarán abordando temas vinculados a la salud durante la temporada otoño-invierno.