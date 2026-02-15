Cancillería adjudicó $114 millones a entidad ligada a Sturzenegger

El contrato es para capacitación en inglés del personal. Intervino la Oficina Anticorrupción por vínculo familiar.
Política 15/02/2026LORENA ACOSTALORENA ACOSTA

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adjudicó un contrato por $114.044.133 (IVA incluido) para la capacitación en idioma inglés de su personal a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad que tiene como directora ejecutiva a María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La contratación se realizó bajo la modalidad de Adjudicación Simple por Especialidad y fue formalizada mediante la disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE, publicada en el sistema oficial COMPR.AR. El contrato tendrá una duración de nueve meses, con opción de prórroga por un período similar.

Debido al vínculo familiar entre una autoridad de la entidad adjudicataria y un ministro nacional, el expediente activó el procedimiento previsto en el Decreto 202/2017. En este marco intervinieron la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

En los considerandos oficiales se dejó constancia de un “vínculo positivo” de carácter familiar (matrimonio). Como mecanismo adicional de transparencia, se firmó un Pacto de Integridad entre el Estado y la asociación contratada, instrumento que busca prevenir conflictos de interés y garantizar el cumplimiento de normas éticas en contrataciones públicas.

El servicio fue solicitado por la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos en el marco del Plan Estratégico de Capacitación 2025–2027. Según consta en el expediente, la AACI fue considerada el único prestador capaz de garantizar la continuidad del programa por su trayectoria y antecedentes en capacitaciones similares dentro del Ministerio. Al momento de la apertura se registró una sola oferta, presentada por la entidad adjudicada.

El pliego establece la capacitación de 132 agentes durante 2026. Se dictarán cinco cursos regulares —Senior 3, Senior 4, Senior 5, Senior 6 y First Certificate— para 110 participantes, además de talleres especializados para personal diplomático del ISEN en niveles B2 y C1, con 22 asistentes.

Las clases serán presenciales en la sede de la AACI, ubicada en Suipacha 1333 (CABA), entre marzo y noviembre. También se prevé la realización de hasta 80 exámenes de nivelación, seguimiento académico, certificación internacional y provisión de bibliografía de editoriales como Oxford y Cambridge.

En cuanto a la forma de pago, el contrato contempla un adelanto de hasta el 40% contra factura y contragarantía. El 60% restante se abonará en dos tramos del 30%, vinculados a la presentación de resultados intermedios y finales.

Además, el sistema COMPR.AR registra una contratación previa en 2024 entre Cancillería y la misma entidad por $55.388.180 para un curso de capacitación. En ese expediente no figura publicado un Pacto de Integridad en la documentación disponible.

Al cierre de esta edición, no hubo respuesta oficial por parte del ministro ni de Cancillería ante la consulta realizada por la Agencia Noticias Argentinas.

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