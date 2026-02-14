Oficial penitenciario chocó borracho en La Plata

Un oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense fue demorado durante la madrugada del viernes en la ciudad de La Plata tras protagonizar un incidente vial mientras conducía en estado de ebriedad y en contramano.

El procedimiento fue realizado por agentes de la Guardia Urbana de Prevención Local, quienes advirtieron la maniobra irregular y comenzaron una breve persecución para intentar detener el vehículo.

La secuencia finalizó cuando el conductor perdió el control del rodado e impactó contra un árbol en inmediaciones de Plaza Matheu, en la intersección de 1 y 66.

Tras el choque, los inspectores realizaron el test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo. El automóvil fue secuestrado y retirado del lugar mediante una grúa.

El implicado fue identificado como Agustín David González, quien posee la jerarquía de alcaide y se desempeña como auxiliar de visitas. Actualmente presta servicio en la Unidad Penal 34 de Melchor Romero y había sido ascendido el pasado 1° de enero.

En este marco, la Justicia inició una causa para determinar responsabilidades. Además de las sanciones económicas correspondientes, no se descarta el retiro de la licencia de conducir y la apertura de un sumario administrativo en el ámbito penitenciario.