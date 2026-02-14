Rafaela: Gendarmería secuestró 250 animales silvestres ocultos en un camión

Un operativo de la Sección Vial “Rafaela” permitió rescatar 150 tortugas y 100 loros que eran llevados ocultos en la carga de un camión proveniente de Tucumán.
El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional Nº 34, cuando efectivos dependientes del Escuadrón Seguridad Vial “Rafaela” detuvieron la marcha de un camión con semirremolque para un control de rutina.

Durante la inspección física y documentológica, los gendarmes advirtieron la presencia de cajas con animales silvestres dentro de la cabina, lo que motivó una revisión más exhaustiva del vehículo.

En total, se hallaron diecisiete bultos —entre cajas de cartón, cajones de madera y bolsas de arpillera— donde las tortugas adultas se encontraban apiladas unas sobre otras. Al contabilizar el contenido, se confirmó la presencia de 150 tortugas terrestres y 100 loros.

Tomó intervención la Fiscalía Descentralizada de Rafaela, con asesoramiento de la Dirección de Gestión de Riesgo y Protección Ambiental, que dispuso las actuaciones correspondientes por presunta infracción a la normativa vigente en materia de protección de fauna silvestre.

Las especies quedaron bajo resguardo para su evaluación sanitaria y posterior destino, conforme a lo que determinen las autoridades competentes.

