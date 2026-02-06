Un hombre identificado por sus iniciales KRG quedó en prisión preventiva en Venado Tuerto, en el marco de una causa en la que se lo investiga por haber cometido múltiples delitos contra la propiedad. La medida fue ordenada por la jueza Andrea Cavallero durante una audiencia realizada en los tribunales locales.

La solicitud fue presentada por la fiscal María Florencia Schiappa Pietra, del Ministerio Público de la Acusación, quien valoró que la magistrada rechazó las alternativas no privativas de la libertad propuestas por la Defensa.

Según explicó la fiscal, entre el lunes y el martes de esta semana el imputado habría cometido distintos ilícitos con un modus operandi similar. En ese sentido, se le atribuye la sustracción de bicicletas que se encontraban estacionadas sin medidas de seguridad en inmediaciones de comercios del centro de la ciudad.

Uno de los hechos ocurrió alrededor de las 2:30 del martes, cuando KRG habría robado una bicicleta perteneciente a un empleado de una panadería ubicada en Marconi al 600. Gracias al aviso de clientes al sistema de emergencias 911, el sospechoso fue aprehendido minutos después y el vehículo recuperado.

Además, a partir del análisis de cámaras de la Central de Monitoreo municipal, se logró determinar que durante la madrugada anterior el mismo hombre habría robado otra bicicleta en la esquina de Maipú y San Martín, tras romper el candado del bicicletero. En las filmaciones también se lo observa sustrayendo un casco de una motocicleta estacionada en la vía pública y cambiándose la vestimenta para intentar evitar ser identificado.

Por otro lado, las imágenes permitieron reconstruir su recorrido posterior a los hechos, que finaliza a una cuadra de su domicilio. Allí, en una requisa policial, se secuestró el cuadro de un motovehículo que había sido robado a fines de enero en la zona de Belgrano y Maipú.

Finalmente, Schiappa Pietra indicó que al imputado también se le atribuye una tentativa de hurto cometida el año pasado, en una causa en la que había sido declarado rebelde por no presentarse a las audiencias judiciales. En ese episodio, habría intentado robar una billetera del interior de un automóvil estacionado sin medidas de seguridad, pero fue interceptado por vecinos.

Al hombre se le imputan los delitos de robo agravado, hurto consumado y en grado de tentativa, y encubrimiento.