Alerta por tormentas fuertes en Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes que abarca a Santa Fe y otras 14 provincias del país. En el sur santafesino, el aviso rige especialmente entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, cuando podrían registrarse los fenómenos más intensos.

Según el organismo, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

En cuanto a los acumulados, se estiman valores de precipitación entre 30 y 70 milímetros, aunque en algunos sectores podrían superarse de manera puntual.

Además de Santa Fe, el alerta alcanza a Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Córdoba, Santiago del Estero, San Luis, Mendoza, Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro e Islas Malvinas.

Qué se espera en Venado Tuerto

En Venado Tuerto, para el sábado 14 se prevé una temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 19°, con cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, y probabilidad de lluvias aisladas por la tarde.

El domingo 15, en tanto, la máxima alcanzaría los 28° y la mínima los 20°, con tormentas aisladas durante la mañana y una mejora progresiva hacia la tarde y la noche.

Desde el SMN recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles ráfagas y precipitaciones intensas.