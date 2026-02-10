Piden 22 años de prisión por abusos a dos niñas

La acusación fue presentada por el Ministerio Público de la Acusación y reúne varios delitos graves ocurridos en una vivienda de Venado Tuerto.
 
Policiales 10/02/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El Ministerio Público de la Acusación solicitó una pena de 22 años de prisión de cumplimiento efectivo para un hombre de 45 años acusado de abusar sexualmente de dos niñas en la ciudad de Venado Tuerto.

Según la acusación presentada por la fiscal Luciana Del Grecco, los hechos se habrían producido durante varios años en el ámbito familiar, cuando las víctimas tenían entre 9 y 12 años y se encontraban bajo la guarda del acusado, pareja de su madre en ese momento.

La investigación reúne cuatro causas judiciales acumuladas y describe un patrón de abusos reiterados, que incluyeron tocamientos, vejámenes y, en uno de los casos, acceso carnal. De acuerdo a los testimonios, las víctimas permanecieron en silencio durante años debido a amenazas psicológicas y al contexto de convivencia.

La primera denuncia fue radicada en julio de 2024, cuando una de las jóvenes, ya adolescente, pudo reconocer lo sucedido luego de recibir contenidos de Educación Sexual Integral en la escuela. Posteriormente, con el acompañamiento de su entorno, formalizó la denuncia ante la Justicia.

El segundo caso se conoció en mayo de 2025, cuando la otra víctima decidió denunciar tras el avance de la primera causa y con apoyo psicológico. Indicó que los abusos ocurrían principalmente cuando su madre no se encontraba en el domicilio.

Además, el acusado habría violado en reiteradas oportunidades las medidas judiciales de restricción impuestas por la Justicia, lo que derivó en nuevas imputaciones por desobediencia.

La Fiscalía calificó los hechos como abuso sexual gravemente ultrajante agravado, abuso sexual con acceso carnal, corrupción de menores agravada y desobediencia judicial. En este marco, solicitó una condena unificada de 22 años de prisión efectiva.

Último momento
droga_venado

Condenaron a una mujer por colaborar con venta de drogas

SOFIA ZANOTTI
19/05/2026
La Justicia de Venado Tuerto condenó a una joven de 27 años por participar de manera secundaria en una causa vinculada al microtráfico. Su pareja ya había sido sentenciado a cuatro años de prisión.
 
Te puede interesar
Lo más visto
YT

Patricia Rodríguez: “La enfermería es mi vida”

SOFIA ZANOTTI
Sonic Tv19/05/2026
La enfermera Patricia Rodríguez visitó Sonic TV y, en una entrevista con Oscar Andrés Canavese, repasó más de tres décadas de trabajo, recordó los cambios en el sistema sanitario y habló de una profesión que todavía hoy sigue siendo parte esencial de su vida.
Boletín de noticias