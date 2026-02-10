El Ministerio Público de la Acusación solicitó una pena de 22 años de prisión de cumplimiento efectivo para un hombre de 45 años acusado de abusar sexualmente de dos niñas en la ciudad de Venado Tuerto.

Según la acusación presentada por la fiscal Luciana Del Grecco, los hechos se habrían producido durante varios años en el ámbito familiar, cuando las víctimas tenían entre 9 y 12 años y se encontraban bajo la guarda del acusado, pareja de su madre en ese momento.

La investigación reúne cuatro causas judiciales acumuladas y describe un patrón de abusos reiterados, que incluyeron tocamientos, vejámenes y, en uno de los casos, acceso carnal. De acuerdo a los testimonios, las víctimas permanecieron en silencio durante años debido a amenazas psicológicas y al contexto de convivencia.

La primera denuncia fue radicada en julio de 2024, cuando una de las jóvenes, ya adolescente, pudo reconocer lo sucedido luego de recibir contenidos de Educación Sexual Integral en la escuela. Posteriormente, con el acompañamiento de su entorno, formalizó la denuncia ante la Justicia.

El segundo caso se conoció en mayo de 2025, cuando la otra víctima decidió denunciar tras el avance de la primera causa y con apoyo psicológico. Indicó que los abusos ocurrían principalmente cuando su madre no se encontraba en el domicilio.

Además, el acusado habría violado en reiteradas oportunidades las medidas judiciales de restricción impuestas por la Justicia, lo que derivó en nuevas imputaciones por desobediencia.

La Fiscalía calificó los hechos como abuso sexual gravemente ultrajante agravado, abuso sexual con acceso carnal, corrupción de menores agravada y desobediencia judicial. En este marco, solicitó una condena unificada de 22 años de prisión efectiva.