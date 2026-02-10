Un hombre de 57 años fue detenido este lunes por la tarde en Venado Tuerto, luego de ser retenido por vecinos tras un intento de robo en una vivienda ubicada sobre calle Lisandro de la Torre al 2100.

Según se informó, un vecino advirtió una actitud sospechosa y observó el momento en que el sujeto saltó la reja de una propiedad lindera, aprovechando la ausencia del dueño de casa. Al acercarse para verificar la situación, constató que el individuo estaba intentando sustraer una bomba centrífuga, a la cual ya le había cortado los cables y desajustado de su base.

Ante esta situación, los vecinos lograron retener al sospechoso hasta la llegada de efectivos del Comando Radioeléctrico, que procedieron a su aprehensión.

Una vez en el lugar, y tras la confirmación de los daños por parte del propietario del inmueble, tomó intervención la Fiscalía. Por disposición judicial, el hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó detenido, imputado por robo en grado de tentativa.