River Plate busca reemplazo: los nombres que suenan tras la crisis de Gallardo

Santiago Solari

El exvolante inició su carrera como entrenador en las divisiones juveniles del Real Madrid y luego dirigió al Castilla. En 2018 asumió de manera interina en el primer equipo y terminó conquistando el Mundial de Clubes. Más tarde tuvo un paso por el Club América de México y regresó a la institución española en un rol dirigencial. Su perfil combina formación europea y gestión moderna.

Hernán Crespo

Es uno de los que mayor consenso genera. Tras comenzar en Parma, dirigió a Banfield —clasificándolo a la Libertadores— y luego hizo historia con Defensa y Justicia al ganar la Copa Sudamericana 2020. También fue campeón paulista con São Paulo y sumó experiencia en Qatar y Emiratos Árabes. Su recorrido internacional y su identificación con el club lo posicionan como candidato fuerte.

Pablo Aimar

Actualmente integra el cuerpo técnico de la selección argentina junto a Lionel Scaloni. Trabajó en juveniles de AFA y fue ayudante de Gallardo en River durante una etapa muy exitosa. Si bien no tiene experiencia como entrenador principal en clubes de Primera, su nombre seduce por conocimiento interno y proyección.

Eduardo Coudet

Con experiencia en Argentina, México, Brasil y España, se caracteriza por equipos intensos y ofensivos. Fue campeón de la Superliga con Racing y tuvo campañas destacadas en Internacional y Atlético Mineiro. Es un nombre que aparece de manera recurrente cada vez que River busca alternativas.

Otros nombres en carpeta

También figuran el experimentado Ricardo Gareca, tras su paso por la selección de Chile, y Martín Demichelis, quien podría tener una nueva oportunidad luego de su ciclo reciente.

Por ahora no hay definiciones oficiales, pero el panorama deportivo obliga a tomar decisiones en las próximas semanas. River analiza si apuesta por un perfil joven con proyección o por un entrenador con recorrido y títulos en el exterior.