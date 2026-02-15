Pullaro anunció cambios clave en jubilaciones y educación

📌 Jubilados: fin del aporte solidario y cambios en aumentos

Pullaro confirmó que no se prorrogará el aporte solidario extraordinario creado por la Ley de Emergencia Previsional. Según sostuvo, la medida permitió reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones, pero consideró que ya no corresponde mantener el esfuerzo adicional.

Además, anunció que los incrementos salariales del personal activo dejarán de trasladarse a los jubilados con 60 días de demora y pasarán a impactar al mes siguiente.

📚 Educación: nueva currícula y regulación de celulares

En materia educativa, adelantó que comenzará a aplicarse la nueva currícula de nivel primario, la primera reforma integral en 30 años. Incluirá mayor carga en Lengua, Matemática e Idiomas, contenidos tecnológicos e incorporación de inteligencia artificial y educación digital.

También confirmó que se regulará el uso de celulares en las escuelas.

Por otro lado, informó que la evaluación de fluidez y comprensión lectora mostró mejoras respecto de 2024, con un aumento del 23 % en lectores fluidos.

🛣 Obras estratégicas: tercer carril hasta Timbúes

El mandatario anunció que, tras la habilitación del tercer carril de la autopista Rosario–Santa Fe hasta San Lorenzo, la obra se extenderá hasta Timbúes. Señaló que el financiamiento proviene de créditos internacionales gestionados por la provincia con aval legislativo.

👶 Polo de la Niñez en Rosario y Santa Fe

En el área social, confirmó que en 2026 se inaugurará el Polo de la Niñez en Rosario, con atención integral las 24 horas durante todo el año.

También se adquirirá el inmueble del Hogar Casa Cuna en la ciudad de Santa Fe, donde funcionará el Polo de la capital provincial.

⚖ Responsabilidad Penal Adolescente

Pullaro anunció la creación del primer Centro de Referencia de Responsabilidad Penal Adolescente en Rosario, en el marco de la ley provincial 14.228 que establece el Código Procesal Penal Juvenil.

💻 Estado 100 % digital

El gobernador anticipó que el 30 de junio de 2026 la administración pública central y descentralizada será completamente digital. Destacó el programa Territorio 5.0 y la plataforma Timbó, orientada a unificar y agilizar trámites.

🌱 Ambiente y gestión de residuos

Finalmente, anunció la inauguración de la primera etapa del Centro de Rescate de Fauna La Esmeralda y la licitación de Centros de Innovación Climática en 35 localidades.

Según detalló, el 70 % de la población santafesina ya cuenta con sistemas de disposición segura de residuos, lo que permitió que 285.000 personas dejaran de utilizar basurales a cielo abierto.