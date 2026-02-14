Semana clave: trabajo, seguridad y debate juvenil

Reforma laboral, baja de imputabilidad y conflicto policial marcaron una semana atravesada por decisiones con impacto real.
14/02/2026

Finde largo con debate por trabajo y seguridad

Reforma laboral, baja de edad de imputabilidad y reclamos policiales en Santa Fe marcaron una semana atravesada por decisiones que impactan en la vida cotidiana.

El fin de semana largo llega después de días intensos en el escenario político nacional y provincial. No fue una semana más: el Congreso avanzó con reformas de alto impacto y, en Santa Fe, la tensión con la Policía expuso problemas estructurales que siguen abiertos.

Reforma laboral: cambios y controversias

El Senado dio luz verde al proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, que busca modernizar el mercado de trabajo y fomentar el empleo formal. Entre los puntos centrales se incluyen modificaciones en las jornadas laborales, en los costos de despido y en las reglas de negociación colectiva.

Desde el Ejecutivo sostienen que la iniciativa generará previsibilidad e incentivará inversiones. Sin embargo, sectores sindicales advierten que la flexibilización podría afectar derechos adquiridos y debilitar el poder de negociación de los trabajadores.

En este marco, la discusión no se limita al plano técnico: para muchos empleados, la preocupación pasa por cómo impactarán los cambios en su salario, estabilidad y condiciones diarias de trabajo.

Edad de imputabilidad: seguridad en debate

Por otro lado, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La propuesta contempla penas de hasta 15 años y programas de resocialización con eje en educación y atención médica.

Diversas encuestas muestran un respaldo social significativo a la medida. Sin embargo, especialistas en derechos juveniles remarcan que el delito adolescente suele estar vinculado a contextos de pobreza, abandono escolar y falta de oportunidades.

El debate, entonces, combina una fuerte demanda social de mayor seguridad con la necesidad de políticas de prevención que atiendan las causas estructurales del problema.

Santa Fe: conflicto policial y acuerdo parcial

En la provincia de Santa Fe, la semana estuvo marcada por protestas de efectivos policiales en distintas ciudades. Hubo acuartelamientos y reclamos vinculados no solo a lo salarial, sino también a condiciones de trabajo y atención en salud mental.

El gobernador Maximiliano Pullaro anunció un nuevo piso salarial y mejoras en la Tarjeta Alimentaria Policial. Tras varios días de tensión, la protesta fue levantada, aunque persisten cuestionamientos internos sobre el alcance real de los aumentos y la sobrecarga laboral.

El episodio dejó al descubierto el desgaste de la fuerza y la necesidad de políticas integrales que vayan más allá de soluciones coyunturales.



Un balance abierto

La semana dejó un patrón claro: reformas y decisiones avanzan en el plano legislativo, pero los desafíos estructurales —empleo, inseguridad y condiciones laborales— siguen presentes.

Mientras comienza el fin de semana largo, las discusiones recién empiezan a trasladarse al terreno cotidiano. En fábricas, aulas y comisarías, las medidas adoptadas empiezan a mostrar su verdadero impacto.

