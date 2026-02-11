Un adolescente de 16 años fue detenido este martes en Venado Tuerto, acusado de haber vandalizado cámaras de videovigilancia instaladas por el Municipio en calle Rivadavia.

La medida fue dispuesta por la Justicia Penal Juvenil luego de una denuncia formal presentada por el gobierno local, que advirtió daños en el sistema de monitoreo urbano.

Personal de la Comisaría 2ª llevó adelante el procedimiento en el domicilio del joven. Sin embargo, al momento de arribar, los efectivos fueron informados de que el menor se encontraba en las inmediaciones.

Según indicaron fuentes policiales, al advertir la presencia de los uniformados, el adolescente intentó darse a la fuga corriendo hacia una vivienda cercana. Finalmente fue interceptado y aprehendido.

Por disposición del Juzgado de Menores, el joven quedó alojado en la Comisaría 14ª en calidad de detenido, a la espera de la audiencia correspondiente.

Desde el Municipio recordaron la importancia de preservar el sistema de videovigilancia, ya que cumple un rol clave en la prevención y esclarecimiento de hechos delictivos en distintos puntos de la ciudad.