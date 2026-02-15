Maximiliano Pullaro abrirá el período de sesiones en Santa Fe

El mandatario llegará acompañado por la diputada nacional Gisela Scaglia, quien fue vicegobernadora hasta diciembre. Las cámaras están convocadas a sesionar desde las 8.30 y minutos después de las 9 se constituirá formalmente la Asamblea para recibir al gobernador.

Seguridad, educación y producción, en el centro del mensaje

Según trascendió desde Casa Gris, el discurso tendrá una fuerte impronta en materia de seguridad, con un reconocimiento explícito al trabajo de las fuerzas policiales y del servicio penitenciario, especialmente tras los hechos ocurridos a comienzos de la semana.

Además, Pullaro hará foco en el área educativa, donde sobresale la implementación de una nueva currícula para el nivel primario. También se espera un repaso por las políticas de respaldo al sector productivo, con énfasis en infraestructura, créditos y alivio fiscal para pymes.

Odesur 2026 y el impacto de la nueva Constitución

Otro eje del mensaje será la organización de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, considerados una apuesta estratégica dentro del plan de obras e inversión provincial.

En este marco, el gobernador insistirá en la necesidad de que la Legislatura avance con las leyes que permitan poner en marcha la nueva Constitución reformada. También se anticipa que marcará diferencias con la gestión nacional y no se descartan anuncios de impacto vinculados al sector público.

Desde el entorno oficial señalaron que el mensaje será breve —menos de una hora— para facilitar la atención de legisladores e invitados especiales.