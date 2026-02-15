Allanamientos y aprehensiones por microtráfico

Durante la noche del jueves se realizaron allanamientos simultáneos en distintos puntos de Villa Cañás, con la participación de fuerzas que arribaron desde la ciudad de Santa Fe y utilizaron móviles no habituales en la localidad.

Como resultado del procedimiento judicial, dos mujeres fueron aprehendidas en el marco de una causa vinculada a presuntas maniobras de narcomenudeo y microtráfico. La intervención fue ordenada por la Justicia tras una investigación que incluyó denuncias ante Fiscalía y tareas de seguimiento.

En las últimas semanas se había generado debate en torno a la difusión del tema. Sin embargo, el avance de la causa y la decisión judicial terminaron confirmando que existía una investigación en curso.

Desde el ámbito judicial señalaron que el procedimiento representa un paso inicial dentro de una pesquisa más amplia. El narcomenudeo, indicaron, no se desarticula con un solo operativo, sino que requiere continuidad en las investigaciones y el análisis de posibles conexiones superiores en la cadena de comercialización.

En este marco, remarcaron la importancia de la denuncia ciudadana y el trabajo coordinado entre instituciones. Lo ocurrido marca un precedente en la ciudad y abre una nueva etapa en el abordaje de este tipo de delitos.