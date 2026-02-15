Allanamientos y aprehensiones por microtráfico

Dos mujeres fueron detenidas tras operativos simultáneos en Villa Cañás. La investigación judicial confirmó maniobras vinculadas al narcomenudeo.
Villa Cañás15/02/2026LORENA ACOSTALORENA ACOSTA

Durante la noche del jueves se realizaron allanamientos simultáneos en distintos puntos de Villa Cañás, con la participación de fuerzas que arribaron desde la ciudad de Santa Fe y utilizaron móviles no habituales en la localidad.

Como resultado del procedimiento judicial, dos mujeres fueron aprehendidas en el marco de una causa vinculada a presuntas maniobras de narcomenudeo y microtráfico. La intervención fue ordenada por la Justicia tras una investigación que incluyó denuncias ante Fiscalía y tareas de seguimiento.

En las últimas semanas se había generado debate en torno a la difusión del tema. Sin embargo, el avance de la causa y la decisión judicial terminaron confirmando que existía una investigación en curso.

Desde el ámbito judicial señalaron que el procedimiento representa un paso inicial dentro de una pesquisa más amplia. El narcomenudeo, indicaron, no se desarticula con un solo operativo, sino que requiere continuidad en las investigaciones y el análisis de posibles conexiones superiores en la cadena de comercialización.

En este marco, remarcaron la importancia de la denuncia ciudadana y el trabajo coordinado entre instituciones. Lo ocurrido marca un precedente en la ciudad y abre una nueva etapa en el abordaje de este tipo de delitos.

Te puede interesar
images?q=tbn:ANd9GcTQTOniFVD-GKOAqpPbXJXs2uS7NXBDklc4LQ&s

Municipalidad de Villa Cañás

SOFIA ZANOTTI
Villa Cañás13/02/2026
La Municipalidad de Villa Cañás informó que durante el fin de semana largo de carnaval los servicios municipales funcionarán de manera reducida debido a la decisión de los trabajadores de no realizar horas extras.
 
WhatsApp Image 2026-02-12 at 9.37.26 AM

Villa Cañás suma nueva maquinaria

SOFIA ZANOTTI
Villa Cañás12/02/2026
La Municipalidad de Villa Cañás incorporó una motoniveladora 0 kilómetro a su parque automotor, una inversión que apunta a fortalecer los servicios públicos y mejorar la infraestructura local.
 
Lo más visto
pullaro-discurso

Maximiliano Pullaro abrirá el período de sesiones en Santa Fe

LORENA ACOSTA
Santa Fe15/02/2026
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, hablará este domingo desde las 10 ante la Asamblea Legislativa para dejar inaugurado el 144° período ordinario de sesiones. Será la primera vez que la apertura se realiza el 15 de febrero, tras la reforma constitucional aprobada el año pasado.
Boletín de noticias